T.C. ANKARA 28.AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVANIN KISMEN KABUL, KISMEN REDDİNE,

1-17498946604 T.C. Kimlik numaralı, Yusuf ve İjlal' den olma, 20/10/1986 doğumlu,Kırıkkale ili Delice ilçesi Kavak Mah./Köy Cilt No : 35 Hane No : 5 BSN :386'da kayıtlı davacı LEYLA SERTKAYA ile aynı yer nüfusuna kayıtlı 71869091720 T.C. Kimlik numaralı, Talip ve Hatice'den olma, 02/07/1993 doğumlu, BSN : 278'de kaydı bulunan davalı BASRİ SERTKAYA'nın BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuk Baha Talip'in velayetinin davacı anneye verilmesine,

3-Velayeti anneye bırakılan müşterek çocuk Baha Talip'in davalı baba ile Her ayın 1. , 3. ve varsa 5. hafta sonları Cumartesi günleri saat 09:00'dan Pazar günleri saat 18:00' e kadar, dini bayramların 1. günleri saat 09:00'dan saat 18:00' e kadar, milli bayramlarda saat 09:00'dan saat 18:00' a kadar, çocukların doğum günlerinde saat 09:00'dan saat 18:00' e kadar, ilk ara tatili Pazartesi günü saat 09:00'dan takip eden Cuma günü saat 18:00' e kadar, Sömestr tatilinin ilk haftası cumartesi günü saat 09:00'dan ertesi hafta cumartesi günü saat 18:00' e kadar, yaz tatillerinde 01 Temmuz günü saat 09:00'dan 10 Temmuz günü saat 18:00' e kadar ve Babalar Gününde saat 09:00'dan başlamak saat 18:00'de son bulmak üzere davalı baba ile çocuk arasında şahsi ilişki tesisine,

4-Kararın kesinleşmesinden itibaren 1 ay içerisinde TMK. 353 ve TMK.'nın Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesi gereğince velayeti kendisine verilen davacının müşterek çocuğun mal varlığının dökümünü gösteren bir defteri sunmasının istenmesine, çocuk mallarının yönetimine yeterince özen gösterilmemesi halinde TMK. 360 ve 361. maddeleri uyarınca yazılı önlemlerin mahkememizce alınacağının bu cümleden olarak davacıdan malların tevdi edilmesinin ya da güvence gösterilmesinin istenebileceği gibi çocuk malları yönetiminin kayyıma devredilebilceğinin ihtarına,

5-Küçük Baha Talip'in mal varlığının hükmünü içeren defterin dava dosyasında saklanılmasına,

6-Sair taleplerin feragat nedeniyle reddine,karar verilmiştir.

Yapılan yargılama sırasında davalı Basri Sertkaya' nın bilinen adreslerine tebligatların yapılamadığı ve yeni adresi de tespit edilemediğinden adı geçen davalıya kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilan tarihinden 7 gün sonra istinaf süresinin başlayacağı ve istinaf süresinin 14 gün olduğu, süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01825632