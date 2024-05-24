T.C.

ANKARA

20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/299 Esas

Davacı , FİLİZ SALAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Ankara ili, Mamak ilçesi, Demirlibahçe mahallesi, 27 ciltt, 181 hanede kayıtlı olan Mustafa Salan ve Mukbule Salan' dan olma 06/01/1965 doğumlu, SÜREYYA SAADET SALAN' dan beri kendisinden haber alınamadığını bu sebeple gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla;Yukarıda kimliği yazılı gaip olduğu bildirilen SÜREYYA SAADET SALAN' ın hayatından bilgisi olanların, hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların T.M.K hükümleri gereğince iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren ALTI AY (6 ay) içinde mahkememizin 2024/299 esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, aksi takdirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02035785