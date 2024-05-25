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T.C. ANKARA 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 00:00

 

T.C.
ANKARA
18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/25 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa İRFAN DİNÇ -22925706744-'e ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen tensip ara kararı gereğince;

Muris İRFAN DİNÇ -22925706744-'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden, terekesinin yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir.

TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; müteveffanın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanla dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02022403

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#Basın No ILN02022403#İlangovtr