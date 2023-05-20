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T.C. ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 00:00

ESAS NO : 2022/437 Esas

DAVALI : ÜMİT ÇOBAN
Davacı Medine Çoban tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 26/09/2023 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01832978

 

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#Basın No ILN01832978#İlangovtr