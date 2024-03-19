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T.C. ANKARA 12. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

T.C. ANKARA 12. AİLE MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 00:00

 

T.C.
ANKARA
12. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 2023/300 Esas

Davacı HALET EALTAN ile Davalı ASLAN ALTAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;
Turak ve Behiye'den olma, 01/03/1965 Sorgun doğumlu Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ASLAN ALTAN'ın tebliğe elverişli bir adresin tespit edilememiş olması sebebiyle duruşma gün ve saatini bildirir HMK 147. madde şerhli davetiyenin kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Aleyhinize açılan boşanma davasına ilişkin davanın tahkikat duruşması 27/06/2024 günü saat 11:00'e atılı olup duruşma gün ve saatinde HMK 147/2 maddesi uyarınca "Belirlenen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız, geçerli özrünüz olmadan hazır bulunmadığınız takdirde karşı tarafın gelip de talep etmesi durumunda duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz", hususu

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02004872

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#Basın No ILN02004872#İlangovtr