T.C. ANKARA 10. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Davalı Soner UÇAR' ın bildirilen adreslerine gönderilen davetiyelerin bila tebliğ iade edilmesi üzerine araştırmalara rağmen davalının tebliğe açık adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Dava dilekçesinde özetle; "Davacı Duygu YAVUZ' a sunulan hizmetin ayıplı olması nedeniyle davacı tarafından ödenen 22.000,00 TL'nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsili" talep edilmiştir. Tarafınıza dava dilekçesinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu' nun 31/1 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde dava dilekçesine cevap verme hakkınız olduğu, duruşmanın 06/07/2023 günü saat 11:20'de yapılacağı, duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi vekille temsil ettirmediğiniz takdirde tahkikatın yokluğunuzda devam edeceği hususu"ilanen tebliğ olunur.

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