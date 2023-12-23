T.C.

ANKARA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/773 Esas

Davacılar , İSMAİL BAYDAR, SAMİ KUŞ, ŞAHİDE YETİŞGİN ile Davalılar , HASAN SAĞLAM, İDİRİS ÖZDEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Davalı, Yaşar ve Ayşe' den olma, Wiesbaden/Almanya-21.03.1978 doğumlu, Bolu ili, Gerede ilçesi, Karapazar mah./köyü, 17323660750 T.C. Nolu, İdris ÖZDEMİR' e tebligat yapılamaması sebebiyle adresi meçhul sayılarak dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.Bu sebeple Davacı vekilinin dilekçesi ile, Ankara ili, Keçiören ilçesi, Yükseltepe mah. 90701 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazda ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talep edilmiş olup, Davalı İDRİS ÖZDEMİR' in duruşmanın bırakıldığı18.04.2024 günü saat 10.15' de Mahkememize ait duruşma salonuna bizzat gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, bu davaya karşı beyan ve delillerini bildirmesi aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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