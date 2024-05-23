Örnek No:55*

T.C.

ANAMUR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, SARAY Mahalle/Köy, Dayıkahya Mevkii, 898 Ada, 4 Parsel sayılı taşınmaz 571,93 m² yüzölçümlü olup tapuda arsa vasfı ile kayıtlıdır.

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı kapsamında yer almakta olup yapılaşma koşulu Ayrık nizam, Kaks:075, HMax:12,50 dir.

Kıymeti : 2.161.835,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:30

16/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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