Örnek No:55*

T.C.

ANAMUR

İCRA DAİRESİ

2022/255 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/255 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Mersin ili Anamur İlçesi Malaklar Mahallesi Kadılar Mevkii 140 parsel tarla. Taşınmaz tapu kaydından tarla vasfında olup, tamamı 46375,00m2 dir. Satışa konu borçlunun hissesi tapuda 1/6 olup, hissesine isabet eden tapu miktarı 7729,17m2 dir. Parsel köy yerleşik sahasında olup, sosyal tesislere, şehir merkezine ve alışveriş bölgesine, okullara uzak konumdadır. Ulaşımı asfalt yol dur. Anamur Belediye Başkanlığının imar Müdürlüğünden haricen yapmış olduğum araştırma neticesinde kıymet takdirine konu Malaklar Mahallesi 140 parselin bulunduğu yer Anamur Belediyesi sınırları içerisinde kalıp,1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında, köy yerleşik alan içerisinde kalmaktadır. Parsel üzerinde halihazırda zirai ve inşai muhdesat mevcuttur.

Taşınmazın Zemin Değeri = 46375,00 m2 * 250,00 TL/m2 = 11.593.750 TL olduğu tespit edilmiştir.

Kıymet takdirine konu taşınmazın üzerinde bulunan taşınmaz mahiyetli muhdesatlarla birlikte güncel değeri;

Arazi değeri : 11.593.750 TL

İnşai Muhdesat değeri : 5.385.400 TL

Zirai Muhdesat değeri : 30.000 TL

TOPLAM : 17.009.150 TL

Dosya borçlusunun tapuda 1/6 pay maliki olup, hissesine isabet eden bedel: 17.009.150 TL * 1/6 = 2.834.858 TL

Yüzölçümü : 46.375,00 m2

İmar Durumu : Dosyasında

Kıymeti : 2.834.858,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 15:00

29/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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