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T.C. ALTINTAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/154 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
S.No Esas No Taşınmaz bilgileri Malikin Adı ve Soyadı Kamulaştırma bedeli Yüz Ölçümü Vasfı
1 2023/154 Kütahya ili, Altıntaş ilçesi, İstiklal Mahallesi 498 ada 49 parsel Azime IŞIK, Hakkı ŞAHİN 39.716,60 TL 1.134,76 M2 Tarla
Davayı açan idare : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Ön inceleme tarihi : 22/05/2024
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti, tescili ve irtifak hakkı için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esasları yazılı sıralı dosyalarından dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
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