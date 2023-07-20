T.C.ALMUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN Davacı DURAN CULHACİ ile Davalı FATİHA AMRAOUI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;Davalı FATİHA AMRAOUI'nın (LOMRİ ve HADJİLA kızı, Douira Cezayir doğumlu, Cezayir uyruklu) tüm aramalara rağmen ikâmetgah adresi tespit edilemediğinden tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Boşanma davasının tahkikat duruşması 19/09/2023 günün saat 09:05'te Tokat Almus Adliyesi Duruşma Salonunda yapılacak olup 6100 sayılı HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca, tahkikat duruşmasına gelmeniz, aksi takdirde HMK'nın 150. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan Mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilemeyceği ve aynı Kanun'un 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01862893