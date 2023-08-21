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T.C.ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

T.C.ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 00:00

TEREKE TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ YAPILDIĞINA DAİR İLAN

T.C.ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKE TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ YAPILDIĞINA DAİR İLAN
DOSYA No: 2022/24 TEREKE

İstasyon Mah. Akkeçili Cad. No:60/2 İç kapı No:1 Alaşehir /MANİSA adresinde mukim 19811476478 TC.Kimlik nolu TAHSİN ERİN’in terekesinin ALAŞEHİR Sulh Hukuk Mahkemesinin 29/03/2023 tarih ve 2022/24 Tereke Esas, 2023/14 Karar sayılı kararı ile TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur

#ilangovtr Basın no ILN01879064

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#Basın No ILN01879064#İlangovtr