T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/320 Esas

DAVALI : NEJLA SARAY Demirtaş Mah. Mustafa ArasCad. No:19 İç Kapı No:14 Alanya/ ANTALYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu, ara kararın ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi Raporu: Davaya konu edilen taşınmazın bağımsız bölüm olarak son tapu kaydına göre kat irtifakı terkini yapılmış olduğu tarafımızca tespit edil Bu nedenle taşınmazın bağımsız bölüm olarak ve arsa payı olarak fiyatları takdir edilecek olup takdir Mahkemesizindir. Bağımsız bölüm olarak değerlendirilmesi halinde: Davaya konu taşınmazın yukarıda açıklanan özelliklerini, yerini, konumunu, büyüklüğünü, yıpranma durumunu, tüm hizmetlerden yararlanıyor oluşunu, piyasa arz talep dengesini, enflasyon oranlarını, paranın alım gücünü, yukarıda da belirtildiği hali ile yakın çevrede yapılan emsal araştırmaları ve serbest piyasa koşullarını, ÜFE Endeksleri gibi birçok faktörü dikkate alarak yapmış olduğumuz gözlemlerimiz, araştırmalarımız ve tespitlerimiz sonucunda ortaya çıkan değerlendirmeye göre; Davaya konu Antalya ili, Alanya Mahmutlar Mahallesi, 2589 parselde kayıtlı, A Blok 2. Kat 5 nolu bağımsız bölümün arsa payı dahil rayiç değeri: KEŞİF TARİHİ (16.05.2023) itibariyle değeri: Binanın yıkılmış olması nedeniyle değer verilmemiştir. DAVA TARİHİ (05.10.2022) itibariyle değeri : 1.600.000,00 TL. ARSA payı olarak değerlendirilmesi halinde: Dava konusu taşınmaz Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi sınırları içerisinde yer almakta olup, taşınmazların mevcut hali ile arsa vasfında olması, imar parseli olması ve konut imar planı içerisinde yer alması, denize yakınlığı, mevcut benzer taşınmazların satış fiyatlarını paranın alım gücünü, piyasa arz talep dengesini, enflasyon oranlarını, Tefe/Üfe endekslerini ve serbest piyasa koşullarını dikkate alarak yapmış olduğumuz değerlendirmeye göre keşif tarihi olan MAYIS 2022 yılı itibariyle metre kare birim değerleri 20.000,00 TL/m2, dava tarihi olan EKİM 2022 yılı itibariyle metre kare birim değerleri 18.000,00 TL/m2'dir. KEŞİF TARİHİ (16.05.2023) itibariyle değeri : 79.120.000,00 TL, DAVA TARİHİ (05.10.2022) itibariyle değeri: 71.208.000,00 TL, Taşınmaz içerisinde davaya konu taşınmazın 1/80 (bağımsız bölümde 4/320 olarak yazmaktadır) arsa payı bulunmakta olup arsa payı üzerinden değeri hesaplandığında: KEŞİF TARİHİ (16.05.2022) itibariyle değeri: 989.000,00 TL, DAVA TARİHİ (05.10.2022) itibariyle değeri: 890.100,00TL olduğunu beyan etmiştir.

Ara karar: 14/07/2023 tarihli bilirkişi raporu dosyaya sunulmuş olup, harç ikmaline ilişkin aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

KARAR:

1-Davacı yana Harca esas değerin fazla olduğu anlaşılmakla Harçlar Kanunu 30. Madde gereğince yanlız bu celse için muhakemenin devamına, davacı tarafa eksik olan 27.324,30 TL tutarındaki peşin karar ve ilam harcı tamamlamak üzere 30 gün kesin süre verilmesine, kesin süreye uyulmadığı takdirde davaya devam olunamayacağının ve dava dosyasının HMK 150 maddesi gereğince işlemden kaldırılabileceğinin ihtarına, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verildi.31/07/2023

Durusma Günü: 21/12/2023 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu, ara karar ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01900017