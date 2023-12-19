T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/231 Esas

Davacı Antoniya Hristova MEİNİNGHAUS 09/06/2023 tarihli dilekçesi ile davalılar Zeki KÜÇÜKYARMA, Z ve S Yenilenebilir Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Lena Maria KLABUHN, aleyhine tapu iptal ve tescil davası açıldığı, davacı vekilinin Antalya İli Alanya İlçesi Oba Mahallesi Bucakoğlu Mevkii, 197 Ada 1 Parselde bulunan 1 ve 2 numaralı bağımsız bölümlerden oluşan taşınmaz üzerine tapu iptal ve tescil davası ile ihtiyati tedbir talebinde bulunduğu, mahkememizin 19/06/2023 tarihli ara kararı ile ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verildiği, iş bu kararın davacı vekili tarafından istinaf edildiği, davalı Lena Maria KLABUHN'a yapılan tebligatların iade gelmesi, yapılan adres araştırmasında davalının adresinin tespit edilemediği, bu nedenle dava dilekçesi, tensip zaptı, ara karar ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine; "dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK'nın 129.maddesinde belirtilen şekilde cevap dilekçenizi ve varsa tüm delillerinizi Mahkememize ibraz etmeniz, bu sürede cevap dilekçenizi ibraz etmediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü tüm vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız HMK'nın 122., 123., 127., 128. ve 131.maddeleri gereğince ihtar olunur.",mahkememizin 19/06/2023 tarihli ara kararı ve davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesine tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.

Davalı Lena Maria KLABUHN'aİşbu ilan yayınlandığı tarihten yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

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