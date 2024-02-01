T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İ L A N

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ESAS NO : 2022/648 Esas
Davacı , Huriye Özgen İle Davalı , Alanya Belediye Başkanlığı, Alanya Orman İşletme Müd,Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Dsi Müdürlüğü, Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/648 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Antalya İli, Alanya İlçesi, Tosmur Mahallesi
KUZEYİ :YENİ AÇILAN ÇEVRE YOLU VE TAPUSUZ TAŞINMAZ
GÜNEYİ :182 ADA 2 PARSEL
DOĞUSU :124 ADA 12 PARSEL
BATISI :DSİ KANALI İLERİSİ 182 ADA 2 PARSEL
#ilangovtr Basın no ILN01976817