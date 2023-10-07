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T.C. ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ

T.C. ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 00:00

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T.C.
ALANYA
3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2021/77 Esas 03/10/2023 - İLAN-
Davacı FATİH AVCI ileDavalı VERONİKA ERSHOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
23.07.1982 D'lu, Rusya Fedarasyonu vatandaşı/RUSYA; Davalı VERONİKA ERSHOVA'ya "Gerekçeli Karar evrakının" ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
1-Davacı erkeğin boşanma davasının KABULÜ ile,
Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Fevzipaşa Mah./Köyü, Cilt No:35, Hane No:251, BSN:25'da nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Gülseren oğlu, 02/11/1983 doğumlu 30427606592 T.C. kimlik numaralıdavacı FATİH AVCI ile Rusya Federasyonu Uyruklu, ANATOLİY ve LYUDMİLA kızı, 23/07/1982 doğumlu, davalı VERONİKA ERSHOVA'nın TMK.nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
2-Alınması gereken 269,85-TLharçtan peşin alınan59,30-TL harcın mahsubu ile eksik kalan210,55-TL harcın davacıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,
3-Davacının yargılama gideri ve vekalet ücreti talebi bulunmadığından, davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına ve lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
4-Kararın kesinleşmesinin ardından gereğinin yapılması için karardan yeteri kadar suretinALANYA İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,
5-Taraflarca yatırılan gider avansından artan kısmının karar kesinleştiğinde yatırana İADESİNE,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşıgerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile başvurulacak Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verildi. 13/09/2023
Hükmü adı geçenVERONİKA ERSHOVA'ya ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01905013

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#ILN01905013#İlangovtr