T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2021/589 Esas

Davacılar , ADEM TOKSÖZ, NURİ TOKSÖZ, ÜMMÜ ÖZTÜRK ileDavalılar , ALANYA BELEDİYESİ, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda belirtilen taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren3 ayiçerisinde mahkememizin 2021/589 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur. 07/06/2023

ALANYA İLÇESİUĞRAK MAHALLESİNDE BULUNAN;

26/05/2023 tarihliFen Bilirkişisi raporunda; (A) ve ( B) olarak iki kısımda belirtilen toplam 3576,08 m2

Yüzölçümüne sahip taşınmaz için ;

Taşınmazın ;

KUZEYİ :Alanya Gazipaşa Asfaltı

GÜNEYİ : Deniz ve Kumluk

DOĞUSU :Ademk TOKSÖZ kullanımı

BATISI : Fatoş YAZAR kullanımı

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