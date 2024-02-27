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T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2021/589 Esas
Davacılar , ADEM TOKSÖZ, NURİ TOKSÖZ, ÜMMÜ ÖZTÜRK ileDavalılar , ALANYA BELEDİYESİ, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Aşağıda belirtilen taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren3 ayiçerisinde mahkememizin 2021/589 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur. 07/06/2023
ALANYA İLÇESİUĞRAK MAHALLESİNDE BULUNAN;
26/05/2023 tarihliFen Bilirkişisi raporunda; (A) ve ( B) olarak iki kısımda belirtilen toplam 3576,08 m2
Yüzölçümüne sahip taşınmaz için ;
Taşınmazın ;
KUZEYİ :Alanya Gazipaşa Asfaltı
GÜNEYİ : Deniz ve Kumluk
DOĞUSU :Ademk TOKSÖZ kullanımı
BATISI : Fatoş YAZAR kullanımı
#ilangovtr Basın no ILN01992102