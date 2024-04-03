T.C.

ALANYA

2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/379 Esas

İLAN

Davacı ILIA SELIVANOV ileDavalılar DIANA SELIVANOVA, KIRILL MARASIN, NIKOL SELIVANOVA, OLEG SOKOLOV arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle;

Davacı taraf dava dilekçesinde özetle; davalıların murisleri ile yurtdışında boşandıklarını, ilgili kararın tenfizi içinde Türkiye'de dava açtıklarını,davalıların murisi ileevlilikleri içerisindeAntalya/Alanya/Mahmutlar Mah. 694 ada 3 parsel 18 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın edinildiğini ve davalıların murisi adına kaydedildiğini, taşınmazın kendi kişisel kazançları ve kredi ile alındığını, boşandıktan sonra dahi kredi taksitlerinin kendisi tarafından ödendiğini bildirerek mal rejiminin tasfiyesi ile şimdilik 500 TL değer artış payı ve 1.000 TL katılma alacağının yasal faizi ile birlikte kendisine ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce 14/06/2023 tarihli tensip zaptı ile

1- Dava dilekçesinin HMK'nun 119/ b,c,ç,ğ,h bentlerinde düzenlenen zorunlu unsurları içerdiği anlaşılmakla kabulüne,

2 -Davanınyazılı yargılama usulü ile yürütülmesine ,

3-Davanın Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası olarak yürütülmesine

4-Dava dilekçesi ve eklerinin HMK'nun 122 maddesi uyarınca; davalı tarafa tebliğine,tebligat zarfı üzerine HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevaplarını usulü itirazlarını ve delillerini mahkemeye ibraz edebileceği,iki haftalık sürede cevap dilekçesini ibraz etmez ise davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının ihtarına, masrafın gider avansından karşılanmasına,

5-Davalı tarafından cevap dilekçesi ve ekleri ibraz edildiğinde cevap dilekçesi ve eklerinin HMK nun 126/4 maddesi gereği davacıya tebliğine,masrafın gider avansından karşılanmasına,

6-Davalının HMK'nun 129/2 maddesine göre cevap dilekçesinde dayandığı delillerin toplanması hususunun dilekçeler aşamasının tamamlanıp uyuşmazlık konusu vakıalar tespit edildikten sonra celbi hususunun değerlendirilmesine, masrafın gider avansından ya da HMK nın324 maddesi gereği davalı tarafça karşılanacak delil avansından karşılanmasına,

7-Taraflarca HMK.nun 136.maddesi gereğince dosyaya ibraz edilen cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin HMK.nun 136/2.maddesi yollamasıyla HMK 122 ve 126/4 maddeleri gereğince davacı ve davalıya tebliğine,masrafın gider avansından karşılanmasına

8-Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra,ön inceleme aşamasında HMK 138.maddesi gereğince dava şartları ve ilk itirazların dosya üzerinden değerlendirilmesi sonucu nihai bir karar verilemez ise ön inceleme aşamasının duruşmalı yapılarak,duruşma gününün bilahare belirlenmesine,belirlenen günün HMK 139.maddesi gereği meşruhatlı şekilde taraflara tebliğine,masrafın gider avansından karşılanmasına dair karar verilmiştir.

HMK 122.maddesi gereğince yukarıda belirtilen dava dilekçesi ve tensip zaptınıntebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğitakdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususu Davalılar DIANA SELIVANOVA, KIRILL MARASIN, NIKOL SELIVANOVA, OLEG SOKOLOV'a İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02013303