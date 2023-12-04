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T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 00:00

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T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/15 SATIŞ
29/11/2023
DÜZELTME İLANI Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 101 Ada, 23 Parsel sayılı taşınmazda şerh ve beyanlar hanesinde " 2942 S.K.nun 7. Maddesine göre TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine 20/01/2021 tarih ve 2858 yevmiye numaralı belirtme şerhi vardır " şeklinde düzeltme ilanıdır .

T.C.
ALANYA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/15 SATIŞ
29/11/2023
DÜZELTME İLANI
Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 101 Ada, 22 Parsel, taşınmazda şerh ve beyanlar hanesinde " 2942 S.K.nun 7. Maddesine göre TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine 20/01/2021 tarih ve 2858 yevmiye numaralı belirtme şerhi vardır " şeklinde düzeltme ilanıdır .

#ilangovtr Basın no ILN01943218

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#Basın No ILN01943218#İlangovtr