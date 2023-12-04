T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/15 SATIŞ

29/11/2023

DÜZELTME İLANI Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 101 Ada, 23 Parsel sayılı taşınmazda şerh ve beyanlar hanesinde " 2942 S.K.nun 7. Maddesine göre TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine 20/01/2021 tarih ve 2858 yevmiye numaralı belirtme şerhi vardır " şeklinde düzeltme ilanıdır .

T.C.

ALANYA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/15 SATIŞ

29/11/2023

DÜZELTME İLANI

Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, 101 Ada, 22 Parsel, taşınmazda şerh ve beyanlar hanesinde " 2942 S.K.nun 7. Maddesine göre TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine 20/01/2021 tarih ve 2858 yevmiye numaralı belirtme şerhi vardır " şeklinde düzeltme ilanıdır .

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