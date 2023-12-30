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T.C. AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ)

T.C. AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 00:00

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T.C. AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ)
SATIŞ MEMURLUĞU2023/17 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.07/11/2023
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Sebil Mah. 6029 Ada 1 Parsel
Adresi : Aksaray İli Merkez İlçe Sebil Mah. 6029 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 435,00 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.850.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 13:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 13:31

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01928220

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#Basın No ILN01928220#İlangovtr