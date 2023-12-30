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T.C. AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ)
SATIŞ MEMURLUĞU2023/17 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.07/11/2023
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Sebil Mah. 6029 Ada 1 Parsel
Adresi : Aksaray İli Merkez İlçe Sebil Mah. 6029 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 435,00 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.850.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 13:31
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 13:31
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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