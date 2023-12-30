T.C. AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ)

SATIŞ MEMURLUĞU2023/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.07/11/2023

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Sebil Mah. 6029 Ada 1 Parsel

Adresi : Aksaray İli Merkez İlçe Sebil Mah. 6029 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 435,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.850.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 13:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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