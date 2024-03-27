T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/3 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar MEHMET YILDIRICI, SEBAHİYE YILDIRICI aleyhine dava konusu Aksaray İli Merkez İlçesi, Mamasun (Gökçe) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 125 ada eski: 2,yeni: 161 ve yine 125 ada eski: 156, yeni: 159 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmasına, Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescili istemli dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince ilan olunur.

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