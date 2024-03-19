T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/123 Esas

DAVALILAR : 1- AHÇE YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞI TEMİZLİK MEDİKAL TURİZM GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ PAZARLAMA İNŞAAT KAFETERYACILIK İHTİYAÇ MADDELERİ ZİRAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



TEMSİLCİ : 2- AHMET ÇELİK,



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce mernis adresinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir bilirkişi raporu ekli davetiye çıkarılmış olup, adresin deprem nedeniyle hasarlı olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Durusma Günü: 04/07/2024 günü saat: 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01994023