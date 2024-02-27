T.C.

AKHİSARSULH

HUKUK MAHKEMESİ

AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA VE TASFİYENİN

BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA No: 2024/6 TEREKE

Ragıp Bey Mah.1721. (ORHAN İlker Cad) No:67 İç kapı No:5 Akhisar/MANİSA adresinde mukim.54274324584 TC.Kimlik Numaralı ADNAN TÜTÜNCÜ’NÜN terekesinin, Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinin, 05/07/2023 Tarih ve 2023/1959 Esas, 2023/5052 karar sayılı kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kaydını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adişekilde yapılmasını isteyebileceği. İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur.

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