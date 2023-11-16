T.C.AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TEREKE TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR,VE

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVETİLANI

Dosya No: 2023/64 Tereke

Rahmiye Mah.Rahmiye Cad. No:76 Akhisar/MANİSA adresinde mukim 52675377888 TCK.Nolu ZAFER BALCI’NIN terekesinin AKHİSAR Sulh Hukuk Mahkemesinin, 12/10/2023 Tarih ve 2023/2904 Esas , 2023/2957 Karar sayılı kararları ile TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kaydını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği Hususu İİK.nun 166.218.mad gereği ilan olunur.

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