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T.C. AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 00:00

Sayı :2023/204

Esas 31/03/2023
Konu : ilan metni
AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Davacı , ZEYNEP ÇALIŞKAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Muris Feride Uzungör (Yusuf ve Fatma kızı, 21/01/1935 doğumlu, T.C:38392853348)'ün nüfus kayıtlarında herhangi bir yakınının tespit edilemediğinden mirasçılarının miras haklarını bildirmesi için mahkememize başvurmaları gerektiği, başvurulmadığı takdirde mirasın tamamen Hazineye geçeceği hususu İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01825776

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#Basın No ILN01825776#İlangovtr