T.C. AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas 31/03/2023

Konu : ilan metni

AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Davacı , ZEYNEP ÇALIŞKAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Muris Feride Uzungör (Yusuf ve Fatma kızı, 21/01/1935 doğumlu, T.C:38392853348)'ün nüfus kayıtlarında herhangi bir yakınının tespit edilemediğinden mirasçılarının miras haklarını bildirmesi için mahkememize başvurmaları gerektiği, başvurulmadığı takdirde mirasın tamamen Hazineye geçeceği hususu İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01825776