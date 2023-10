İ L A N

T.C. AKDAĞMADENİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/128

KARAR NO : 2023/206

MİRASÇI : FATMA KARAÇAM - 126*****312

DAVA : Vasiyetname Açılması (Noter)

Kendisine tebligat yapılamayan ve tebligata yarar açık adresi de tespit edilemeyen FATMA KARAÇAM'a mahkememiz dosyasından verilen gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan Metni:

Mahkememizin 2023/128 E - 2023/206 K sayılı 06/04/2023 tarihli kararının Hüküm kısmında Özetle;

1-Muris Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, İbrahim Ağa Çiftliği Köyü nüfusuna kayıtlı, Cilt no: 56, Hane No: 18,BSN 23 sırasında nüfusa kayıtlı, Veli ve Fatma'dan olma, 01/03/1932 doğumlu, 578*****530 T.C Kimlik Numaralı KADRİYE TURHAL'a ait Vasiyetnamenin Bursa 4. Noterliğinin 01/08/2007 gün ve 10931 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin açılıp okunduğunun TESPİTİNE,

2-Medeni Yasanın 598/Son maddesi uyarınca murisin mirasçılarının ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava açma haklarının saklı tutulmasına

Dair, kararın tebliğinden itibaren 2 HAFTA içerisinde mahkememize dilekçe vermek veyahut beyanlarını tutanağa geçirmek suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.

#ilangovtr Basın no ILN01909771