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T.C. AKDAĞMADENİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. AKDAĞMADENİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 00:00

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İ L A N

T.C. AKDAĞMADENİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/128
KARAR NO : 2023/206
MİRASÇI : FATMA KARAÇAM - 126*****312
DAVA : Vasiyetname Açılması (Noter)
Kendisine tebligat yapılamayan ve tebligata yarar açık adresi de tespit edilemeyen FATMA KARAÇAM'a mahkememiz dosyasından verilen gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlan Metni:
Mahkememizin 2023/128 E - 2023/206 K sayılı 06/04/2023 tarihli kararının Hüküm kısmında Özetle;
1-Muris Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, İbrahim Ağa Çiftliği Köyü nüfusuna kayıtlı, Cilt no: 56, Hane No: 18,BSN 23 sırasında nüfusa kayıtlı, Veli ve Fatma'dan olma, 01/03/1932 doğumlu, 578*****530 T.C Kimlik Numaralı KADRİYE TURHAL'a ait Vasiyetnamenin Bursa 4. Noterliğinin 01/08/2007 gün ve 10931 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin açılıp okunduğunun TESPİTİNE,
2-Medeni Yasanın 598/Son maddesi uyarınca murisin mirasçılarının ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava açma haklarının saklı tutulmasına
Dair, kararın tebliğinden itibaren 2 HAFTA içerisinde mahkememize dilekçe vermek veyahut beyanlarını tutanağa geçirmek suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.

#ilangovtr Basın no ILN01909771

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#Basın No ILN01909771#İlangovtr