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T.C. AKÇAABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. AKÇAABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 00:00

 

T.C. AKÇAABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/373

                      Syn: GAMZE DEĞERMENCİ

DavacıMehmet Uzun, Nazife Uzun ve Nurcan Uzun tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 30/04/2024 günü saat: 09:08'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

 

#ilangovtr Basın no ILN01993530

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#ILN01993530#İlangovtr