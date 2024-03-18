T.C.

AKÇAABAT

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

13/03/2024

Esas No :2023/228

İLAN METNİ

Davacı, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların; mahkememizin 2023/228 esas sayılı dosyalarına ilişkin olarak; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 10/11/2020 tarih 2020/222 Sayılı kararı ile kamulaştırma işlemi yapılacaktır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

Duruşma tarihi : 26/04/2024 Duruşma saati: 09.58

Ada Parsel Ada Parsel no Kamulaştırılan alan TaşınmazınMalikleri ve EsasNumarası Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Dere Mahalle 383 ada3parsel 254,05 m² alanlı parselin Tamamının Sevgi Mermertaş

Ahmet Mermertaş

Mustafa Mermertaş

Havva Mermertaş

Murat Mermertaş

Kemal Mermertaş

Sinan Mermertaş

FatimeMermertaş

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Adres : AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Azim BARAN Zabıt Katibi

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