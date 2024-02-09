T.C.

ADİLCEVAZ

İCRA DAİRESİ

2022/27 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/27 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bitlis İl, Adilcevaz İlçe, ATATÜRK Mahalle/Köy, Seyrantepe Mevkii, 128 Ada, 1 Parsel, Satışa konu ta ...

Adresi : Bitlis İli Adilcevaz İlçesi Atatürk Mah. Seyrantepe Mevkii 128 Ada 1 Parsel Adilcevaz / BİTLİS

Yüzölçümü : 95.310,51 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 38.124.204,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 10:08

07/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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