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T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 00:00

Sayı : 2022/2189 Esas

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T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/2189 Esas
İ L A N

Şırnak İli, Beytüşşebap İlçesi, Mezraa Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, Emin ve Zehra'dan olma, 01/07/1974 Beytüşşebap doğumlu, 69115192598 T.C. kimlik numaralı AGİT TİMUR'un kayıp olması nedeniyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde adı geçenin sağ yada ölü olduğunu bilenlerin(M.K.nun 33 Maddesine göre)Mahkememizin2022/2189 Esas sayılı dosyasına başvurmaları 6 Ay içerisinde mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen AGİT TİMUR hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN01876819

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#Basın No ILN01876819#İlangovtr