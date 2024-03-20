T.C.

ADANA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/47 Esas

ADANA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Muris Bezirhan KARAHAN TUNÇ'un vasiyetnamesinin açılıp okunmasına ilişkin dosyanın yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince; Muris Bezirhan KARAHAN TUNÇ Doğanşehir Noterliğinde 01/09/2022 tarihinde 3042 yevmiye no ile düzenlediği vasiyetnamede; Malatya ili Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mah/Köy 327 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı 2849000/185902486 arsa paylı A Blok 4.Kat 13 numaralı bağımsız bölümü 34144981048 TC Kimlik Numaralı Orhan KARAHAN'a kalmasını, diğer yasal mirasçılarının da bu vasiyete aynen uymalarını vasiyet ettiği anlaşılmıştır.Murisin mirasçısı Abdulvahap KARAHAN'ın (TC No:34147980994) 26/06/2024 günü saat:10:45’de bizzat mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, vasiyetnameyi kabul etmediği takdirde 1(bir) ay içinde mahkememize bilgi vermesi, aksi takdirde vasiyetnameyi kabul etmiş sayılacağı ve lehine vasiyet edilen talep ettiği taktirde lehine vasiyet edilene mirasçılık belgesi verileceği, duruşmaya gelmediği taktirde yargılamanın gıyabında yürütülerek karar verileceği, duruşma gününün işbu ilanın yayınlanmasını müteakip 15 (onbeş) gün sonra tebliği yerine geçerli olacağı ilanen tebliğ olunur.

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