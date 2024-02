T.C.

ADANA

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/497 Esas

ADANA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Muris Meliha DİNLER'e ait vasiyetnamenin açılıp okunmasına ilişkin dosyanın yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince;

Muris Meliha DİNLER, Erdemli Noterliğinde 01/08/1991 tarihinde düzenlediği vasiyetnamede; Adana ili, Merkez ilçesi, Kurtuluş Mahallesinde pafta 125, Ada 1597 Persel No 12 de kayıtlı 9621 M2 miktarındaki çardaklı bağ vasfındaki gayrimenkuldeki 120/9624 hisse nisbetinde maliki bulunduğu taşınmaz ile, Adana ili, Seyhan ilçesi, Kurttepe Mahallesinde pafta 14, ada 6657, parsel no 10 da kayıtlı 126 M2 miktarındaki arsa vasfındaki taşınmazı, Pozantı Noterliğinden tanzim ve tasdikli 24 Ağustos 1987 tarihli ve 3202 Yev nolu Zilliyetliğin devri senet ve sözleşmesiyle satın alarak maliki bulunduğu, Adana ili, Pozantı ilçesi, Eskikonacık Köyü Bayramlıçayır mevkisinde Doğusu: Sahibi senet, Batısı: Yol, Kuzeyi: Sahibi senet ve Güneyi: sahibi senet ile mahdut olan 1108 M2 miktarındaki tapusuz gayrimenkulü ve yine İçel ili, Erdemli ilçesi, Kocahasanlı kasabası Akkale mahallesinde - mevkisinde Pafta 31.L.1.D4 a 27, Ada, Parsel no 6'da kayıtlı 1489 M2 miktarındaki arsa vasfındaki taşınmazı, ölümünden sonra tamamını eşi olan Yaşar SICAKOĞLU'na bıraktığını vasiyet ettiği anlaşılmıştır.

Muris Meliha DİNLER Cenevre Başkonsolosluğunda 26/08/1994 tarihinde düzenlediği vasiyetnameden dönme evrakında; Erdemli Noterliğinde düzenlediği 01/08/1991 tarih ve 12948 yevmiye sayılı vasiyetnameden rücu ettiği, vasiyetnamenin geçersiz olduğunu beyan etmiştir.

Murisin mirasçısı Yıldız SICAKOĞLU’nun (TC No:64129394884) 29/05/2024 günü saat:09:50’de bizzat mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, vasiyetnameyi ve vasiyetnameden rücu evrakını kabul etmediği takdirde 1(bir) ay içinde mahkememize bilgi vermesi, aksi takdirde vasiyetnameyi ve vasiyetnameden rücu evrakını kabul etmiş sayılacağı ve lehine vasiyet edilen talep ettiği taktirde lehine vasiyet edilene mirasçılık belgesi verileceği, duruşmaya gelmediği taktirde yargılamanın gıyabında yürütülerek karar verileceği, duruşma gününün işbu ilanın yayınlanmasını müteakip 15 (onbeş) gün sonra tebliği yerine geçerli olacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01985396