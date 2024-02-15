T.C.

ADANA

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/385 Esas

ADANA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Muris Vakıf Arslan ACUNSAL'ın vasiyetnamesinin açılıp okunmasına ilişkin dosyanın yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince;

Muris Vakıf Arslan ACUNSAL Adana 11. Noterliğinde 08/12/2014 tarihinde düzenlediği vasiyetnamede; İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Erenköy mahallesinde 380 ada no,10 parsel numarasında kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerine kat mülkiyeti tesis edilen 74/1894 ARSA PAYLI 5.KATTA 18 NOLU DAİRE vasfına haiz gayrimenkuldeki bilimum hak ve hisselerinin tamamını kızı EREN ALPTEKİN'e, Adana ili, Seyhan ilçesi, Kurtuluş mahallesinde 1559 ada no, 131 parsel numarasında kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerine kat mülkiyeti tesis edilen 740/14148 ARSA PAYLI 2. KATTA 4 NOLU MESKEN vasfına haiz gayrimenkuldeki billmum hak ve hisselerinin tamamını kızı ESEN'in çocukları ESİN ve ATTİLA KEMAL AKSAY'a, Adana ili,Seyhan ilçesi, Cemalpaşa mahallesinde 1456 ada no, 797 parsel numarasında kayıtlı bulunan arsa vasfına haiz gayrimenkul üzerine kat irtifakı tesis edilen 53/2500 ARSA PAYLI 5. KATTA 14 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMDEKİ bilimum hak ve hisselerinin tamamını kızı EREN ALPTEKİN'in çocukları SERA ALPTEKİN ile LARA ALPTEKİN'e,Çanakkale ve Balıkesir ili sınırlarında bulunan bilcümle gayrimenkullerdeki bilimum hak ve hisselerinin tamamı ile T.İş Bankası A.Ş.Gazipaşa Şubesi'ndeki paralarını 2 kızı ESEN ve EREN arasında eşit oranda paylaştırarak bıraktığını vasiyet ettiği anlaşılmıştır.

Muris Vakıf Arslan ACUNSAL Adana 11. Noterliğinde 28/11/2017 tarihinde düzenlediği vasiyetnameden dönme evrakında; Adana 11.Noterliğinde düzenlediği 08/12/2014 tarih ve 34778 yevmiye sayılı vasiyetnameden döndüğünü, hükümsüz ve geçersiz olduğunu beyan etmiştir.

Murisin mirasçısı Sera Amber ALPTEKİN’in (TC No:35818716942) 29/05/2024 günü saat:09:55’de bizzat mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, vasiyetnameyi ve vasiyetnameden dönme evrakını kabul etmediği takdirde 1(bir) ay içinde mahkememize bilgi vermesi, aksi takdirde vasiyetnameyi ve vasiyetnameden dönme evrakını kabul etmiş sayılacağı ve lehine vasiyet edilen talep ettiği taktirde lehine vasiyet edilene mirasçılık belgesi verileceği, duruşmaya gelmediği taktirde yargılamanın gıyabında yürütülerek karar verileceği, duruşma gününün işbu ilanın yayınlanmasını müteakip 15 (onbeş) gün sonra tebliği yerine geçerli olacağı ilanen tebliğ olunur.

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