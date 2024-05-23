T.C.

ADANA

14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/149 Esas

Davacı , EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ileDavalılar , ABUZER POLAT, BÜLENT GÜÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davası nedeniyle;

Davalı ABUZER POLAT'a (TC: 21571077796) dava dilekçesi ve tensip zaptı gösterilen adreste tebliğ yapılamamış, mernis adresinin de bulunamamış olması ve geçerli adresi de zabıta tahkikatı ile tespit edilememiş olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, Davetiyenin tebliği tarihinden itibaren HMK 122, 126, 129. maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta gideri ve tanık dahil tüm delillerinizi iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunmanız, aksi taktirde cevap ve delil sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.17/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02037117