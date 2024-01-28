T.C.ADANA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2021/734



Karar No :2023/239



İLAN



Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan sanıkEyup ve Hadıce oğlu, 14/02/1988 Halep doğumlu, 99809033012 TC kimlik numaralı IBRAHIM EL SEYHO hakkında yapılan yargılamasonucuTCK'nın 79/1-a maddesi gereğince 2 YIL 12 AY 20 GÜN hapis, 33.320,00 TL adli para cezası ile CEZALANDIRILMASINA karar verilmişve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veyazabıtkatibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın da Hakime onaylattırılması suretiyle Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabileceği, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine dair verilen hüküm sanık IBRAHIM EL SEYHO'ya tebliğ edilememiştir.



1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE ve İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,



2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.25/01/2024

Yazı İşleri Müdürü 110685

e-imza Hakim 139624

e-imza

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