T.C. ADANA 10. AİLE MAHKEMESİ

Davacı , RESMİYE YAREN BARTINLI ileDavalı , NAİM BARTINLI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı NAİM BARTINLI'nın yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin belirlenememiş olması, hakkında birden fazla yakalama kararı bulunduğu anlaşılmakla, davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra, dava konusunun "Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))" davası olduğu, HMK 147 ve 7251 Sayılı Kanunun 16. Maddesi uyarınca 13/06/2023'de mahkeme duruşma salonunda duruşma yapılacağından tahkikat ve sözlü yargılama duruşma gün ve saatini bildirir davetiye ile belirlenen gün ve saatte mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunulması geçerli bir özrü olmadan hazır bulunulmadığı takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluklarında hüküm verileceğinin ve tahkikat duruşma gününün 13/06/2023 günü saat 09:15'a bırakıldığı hususları Mustafa ve Saniye oğlu, İstanbul 20/06/1978 doğumlu davalı NAİM BARTINLI'ya (TC:32266906666)İLANEN tebliğ olunur. KASTAMONU ili, DEVREKANİ ilçesi, ALINÖREN mah/köy, 39 Cilt, 8 Aile sıra no, 36 sırada nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve SANİYE oğlu/kızı, 20/06/1978 dogumlu,

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Adres : ADANA 10. AİLE MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Duygu ZERENGÖK Zabıt Katibi

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