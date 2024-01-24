T.C. ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/797 EsasKARAR NO : 2023/606 Karar

5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/06/2023 tarihli ilamı ile "5607 sayılı kanunun 3/5-22, 66/1, 66/1-e ve 67, 5237 sy. 54/4 maddeleri gereğincesanık hakkında ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE DÜŞME kararı verildiği," karar verilen;

Muhammed ve Medine oğlu 1984 MİL d.lu, Menderes mahallesi Limon cad. Cumhuriyet Konakları C Blk. Kat: 1Daire: 4 Mezitli Mersinadresinde oturan ABDALLAH HUSEYN,tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Sanık ABDALLAH HUSEYN hakkındaki01/06/2023 tarih ve 2021/797 Esas, 2023/606 Karar sayılı ilama ilişkin hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22/01/2024

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