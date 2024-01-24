T.C. ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/1576 EsasKARAR NO : 2023/674 Karar

5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/06/2023 tarihli ilamı ile " 7242 sayılı yasa ile değişik 5607 sayılı kanunun 7, 3/18 son, 3/5, 3/10, 3/23 maddeleri,5237 sy. 62/1, 52/2, 51 maddeleri gereğincesanık hakkında 10 ay hapis ve 500,00 TL. Adli para cezası verildiği, verilen 10 ay hapis cezasının ERTELENMESİNE, " karar verilen;

Garip ve Hatun oğlu22/06/1978 d.lu Azez Suriye ülkesi nüfusuna kayıtlı, Mehmet Akif Ersoy caddesi Karakol yanı 51nolu Bakkal İKİTELLİ KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL adresinde oturan FEVZİ CEVİYŞ,tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Sanık FEVZİ CEVİYŞ hakkındaki08/06/2023 tarih ve 2021/1576 Esas, 2023/674 Karar sayılı ilama ilişkin hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01972417