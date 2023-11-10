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SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ 2- EK FİNANSMAN (SCP2-AF)

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ 2- EK FİNANSMAN (SCP2-AF)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 00:00

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SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ 2- EK FİNANSMAN (SCP2-AF)
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ALIMI (AKCAKOCA-C1)
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET (FİRMA SEÇİMİ)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
AKÇAKOCA BELEDİYESİ
 
İLBANK, Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2 - Ek Finansman kapsamındaki harcamaların karşılanması için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (IBRD) finansman sağlamış olup, bu finansmanın bir kısmını Alt-Kredi yoluyla Akçakoca Belediyesi “Kapalı Pazaryeri Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali ve Yapısal Güçlendirme Projesi ile Bisiklet Yolları İnşaatı için Danışmanlık Hizmetleri (AKCAKOCA-C1)” sözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanacaktır.
İlgi Bildirim Dosyalarının yazılı olarak bir basılı kopyasının şahsen veya kargo yoluyla, dijital kopyasının ise belediye@akcakoca.bel.tr adresine e-posta ile 01 ARALIK 2023 saat 16:00'ya kadar ulaştırılması gerekmektedir. İlgilenen Danışmanlık firmaları www.akcakoca.bel.tr  adresinden ilgili hizmetleri için detaylı ilan metni ve iş tanımına ulaşabilirler.

#ilangovtr Basın no ILN01927860

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#Basın No ILN01927860#İlangovtr