SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ 2- EK FİNANSMAN (SCP2-AF)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

AKÇAKOCA BELEDİYESİ

İLBANK, Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2 - Ek Finansman kapsamındaki harcamaların karşılanması için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (IBRD) finansman sağlamış olup, bu finansmanın bir kısmını Alt-Kredi yoluyla Akçakoca Belediyesi “Kapalı Pazaryeri Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali ve Yapısal Güçlendirme Projesi ile Bisiklet Yolları İnşaatı için Danışmanlık Hizmetleri (AKCAKOCA-C1)” sözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanacaktır.

İlgi Bildirim Dosyalarının yazılı olarak bir basılı kopyasının şahsen veya kargo yoluyla, dijital kopyasının ise belediye@akcakoca.bel.tr adresine e-posta ile 01 ARALIK 2023 saat 16:00'ya kadar ulaştırılması gerekmektedir. İlgilenen Danışmanlık firmaları www.akcakoca.bel.tr adresinden ilgili hizmetleri için detaylı ilan metni ve iş tanımına ulaşabilirler.