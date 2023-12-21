Güncelleme Tarihi:
SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|S.
No
|Pafta, Ada,
Parsel
|İşin Adı
|Niteliği
|Muhammen Satış Bedeli
|Geçici
Teminat Bedeli
|1
|Pazar Mah. 566 Ada 4 Parsel
|Yaşam Merkezi B Blok 1 Bağımsız Bölüm İş Yeri Satışı İşi
|İş Yeri Dubleks 110 m²
|2.420.000,00-TL
|72.600,00-TL
|2
|Pazar Mah. 566 Ada 4 Parsel
|Yaşam Merkezi B Blok 2 Bağımsız Bölüm İş Yeri Satışı İşi
|İş Yeri Dubleks 108 m²
|2.376.000,00-TL
|71.300,00-TL
|3
|Pazar Mah. 566 Ada 4 Parsel
|Yaşam Merkezi B Blok 3 Bağımsız Bölüm İş Yeri Satışı İşi
|İş Yeri Dubleks 108 m²
|2.376.000,00-TL
|71.300,00-TL
|4
|Pazar Mah. 566 Ada 4 Parsel
|Yaşam Merkezi B Blok 4 Bağımsız Bölüm İş Yeri Satışı İşi
|İş Yeri Dubleks 108 m²
|2.376.000,00-TL
|71.300,00-TL
|5
|Pazar Mah. 566 Ada 4 Parsel
|Yaşam Merkezi B Blok 5 Bağımsız Bölüm İş Yeri Satışı İşi
|İş Yeri Dubleks 108 m²
|2.376.000,00-TL
|71.300,00-TL
|6
|Pazar Mah. 566 Ada 4 Parsel
|Yaşam Merkezi B Blok 6 Bağımsız Bölüm İş Yeri Satışı İşi
|İş Yeri Dubleks 136 m²
|2.767.000,00-TL
|83.100,00-TL
İhaleye girebilmek için gereken belge ve şartlar
Teklif verecek isteklilerin ihaleye girebilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
1. Gerçek Kişiler İçin
1.1. Kanuni ikametgâh ile nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü veya e-devlet üzerinden)
1.2. Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri (Şartname ekinde mevcuttur.)
1.3. İlgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.(varsa)
1.4. Noter tasdikli imza beyannamesi
1.5. Adli sicil kayıt belgesi (Kendisinin ve varsa vekilinin son bir ay içerisinde alınmış)
1.6. Taahhütname (Şartname ekinde mevcuttur.)
1.7. İstekliler adına vekâleten ihaleye giriliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi
1.8. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.
1.9. İdareye borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belge aslı. (Son bir ay içerisinde alınmış.)
1.10. İdari şartname bedeline ait tahsilat makbuzu.
1.11. Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış idari şartname
1.12. Şartname ekine uygun düzenlenmiş teklif mektubu.
2. Tüzel Kişiler İçin
2.1. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
2.2. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
2.3. Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri. (Şartname ekinde mevcuttur.)
2.4. İstekliler adına vekâleten ihaleye giriliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi
2.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.
2.6. İdareye borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belge aslı. (Son bir ay içerisinde alınmış.)
2.7. İdari şartname bedeline ait tahsilat makbuzu.
2.8. Taahhütname (Şirket ortakları ve şirket müdürü adına) (Şartname ekinde mevcuttur)
2.9. Adli sicil kayıt belgesi (Son bir ay içerisinde alınmış ve Şirket ortakları ve şirket müdürü adına)
2.10. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2.11. Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış idari şartname
2.12. Şartname ekine uygun düzenlenmiş teklif mektubu.
2.13. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler
Nüfus cüzdanı hariç bütün belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.
#ilangovtr Basın no ILN01954436