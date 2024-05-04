SOLHAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/95 Esas

KARAR NO : 2024/28

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

DAVANIN KABULÜNE;

Bingöl İli, Solhan İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 396 ada, 3 parselde tapuda kayıtlı taşınmazın TMK'nın 699/3 maddesi uyarınca üzerindeki bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte umuma açık artırma ile satılarak MEVCUT ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

Satış bedelinin tapu kaydındaki hisseleri oranında taraflar arasında PAYLAŞTIRILMASINA, karar verilmiştir.

Bingöl ili, Solhan İlçesi, Boğlan Mahallesi, Cilt no:1, Aile Sıra no: 42, Sıra no:48'de nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Muazzez oğlu, 05/02/1971 doğumlu (T.C: 12439800984) kimlik numaralı davalı Feruh YILDIRIM'ın yokluğunda karar verildiği, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamamış olup iş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTİNAF YASA YOLUNA BAŞVURMALARI, başvurmadıkları takdirde kesinleşeceğini ve satış işlemlerine başlanacağı tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.25/03/2024

#ilangovtr Basın no ILN02026570