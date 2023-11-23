"İ L A N

SÖĞÜTLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KAT KARŞILIĞI DÜKKÂN İNŞAATI YAPIM İŞİ"

MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE SAATİ 26.000.000,00 TL

780.000,00 TL 05.12.2023 Saat 11.00

Tapu sicilinin Sakarya ili, Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 174 Ada, 4 Nolu parselde bulunan 7.598,22 m² arsa üzerine kat karşılığı ticari dükkân inşaatı yapım işi, %25 (Yüzde yirmibeş)’i Belediyeye kalacak + 1.000.000,00 TL toplam 26.000.000,00 TL + KDV Muhammen bedelle 10 Ay süreyle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulüyle ihale edilecektir. İhale, 5 Aralık 2023 Salı günü sat 11.00’de, Orta Mahalle, Atatürk Cad. No:625 Söğütlü/SAKARYA adresinde bulunan Söğütlü Belediyesi Meclis Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından yapılacaktır. İhale şartnameleri ve ekleri, mesai saatleri içerisinde, Orta Mahalle, Atatürk Cad. No:625 Söğütlü/SAKARYA adresinde bulunan Söğütlü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 1.000,00 TL bedelle satın alınabilir. İstekliler kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten tek bir başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Telgraf veya faksla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İHALEYE KATILMAK İÇİN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74. Maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak, şartname almış olmak ve ihaleye katılım için istenen evrakları tamamlamış olmak şarttır. İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak, 5 Aralık 2023 Salı günü saat 10.30’a kadar Söğütlü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

İhaleye Katılmak İçin Gerçek Ve Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler:

Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe, Kanuni ikametgâh belgesi ile birlikte tebligat için adres beyanı, 2023 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış belge, İhaleye katılacak olanlardan, son yayınlanan Yıllık cirosu muhammen bedelin üzerinde olduğuna dair Mali Müşavir onaylı bilanço, Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, Noter tasdikli imza sirkülerini, Şartnamede belirtilen nitelikte teknik personel taahhütnamesi, İş yerini gördüğüne dair idareden alınmış yer görme belgesi, Şartname ve eklerini itirazsız onayladıkları bir sureti, Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin, istenen iş deneyim tutarının tamamını sağlaması, Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.) Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da T.C. Ziraat Bankasındaki TR 8900 0100 1415 0563 7038 5021 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı DİK’na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 2886 sayılı yasanın 26. ve 27. Maddelerindeki şartları taşıyacaktır.



16) İhale mevzuatına göre düzenlenecek teklif mektubu. (Teklif Mektubu ağzı kapalı ve mühürlü iç zarfta olacaktır.)

a- Adres: Orta Mh. Atatürk Cd. No:625 Söğütlü/SAKARYA

b- Telefon: 0264 681 24 82 Dahili: 125 - 127 - 131

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca İlgililere İlan Olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01932917

