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SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE1- İHALENİN KONUSU:

İlimiz Merkez Ada Mahallesi Teras Sokak mevkiinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devletİhale Kanununun 45.maddesigereği AçıkArtırmaUsulüile satılacaktır.

MADDE 2-TAŞINMAZLARIN NİTELİĞİ:



SATILACAK ARSANIN



ADA-PARSEL MEVKİİ ALANIİMAR DURUMU

535 Ada-9 Nolu Parsel Ada Mah.Teras Sokak 660,11m² E:1,40 Yençok 12,50m

535 Ada-10 Nolu Parsel Ada Mah.Teras Sokak 524,14m² E:1,40 Yençok 12,50m 535 Ada-11 Nolu Parsel Ada Mah.Teras Sokak 630,61m² E:1,40 Yençok12,50m

MADDE 3- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:



ADA-PARSEL MEVKİİ TUTARI GEÇİCİ TEMİNAT



535 Ada-9 Nolu Parsel AdaMah. 11.241.547,88.-TL 337.246,44.-TL

535 Ada-10 Nolu Parsel AdaMah. 8.479.704,64.-TL 254.391,14.-TL

535 Ada-11 Nolu Parsel AdaMah.10.202.210,38.-TL 306.066,31.- TL

MADDE4 - İHALE YER VE ZAMANI:

İhale 13.09.2023 Çarşamba günü, saat 14.00’de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesigereği Açık Artırma Teklif Usulü ile,Sinop Belediyesi Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.



MADDE 5-İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5.maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdır.

İhaleye katılacakların sunacağı belgeler:

T.C Nüfus Cüzdanı fotokopisini,

İş veya kanuni ikametgah adresi gösterir belgeyi,(e-devlet - Nüfus Müdürlüğü) Tebligat adresini gösteren belgeyi (iş ve ikametgah adresi farklı ise),

Noter tasdikli imza sirküleri,

Adli sicil kaydı,

Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz,

Sigorta ve vergi borcu yoktur belgesi(İnternet üzerinden veya müdürlüklerden)

Tüzel kişi olması halinde,Mevzuatı gereğitüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğuTicaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odası veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiğin kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

Başkasıadına vekaleten katılanlarınve tüzelkişiliği temsilen katılanlarınnoterden onaylıvekaletname veimzasirküleri örneğini, Sinop Belediye Başkanlığı Gelir Servisi ve Su İşlerinden alınacak borcu yoktur belgesini,

Geçici Teminat Mektubu veya teminat yatırdığına dair makbuzu,

İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge (İnternet üzerinden alınabilir)

Ortak girişim olması halinde ortaklık beyannamesi veistenen diğer belgeleri,



13.09.2023 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar MaliHizmetler Müdürlüğüihale servisine vermeleri zorunludur.



Şartname veekleri Sinop Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisinde bedelsizolarak görülebilir.

Şartname bedeli 500,00.-TL olup, Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisinden temin edilir.

Posta yolu ileyapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlanen duyurulur.



Barış AYHAN

Belediye Başkanı





#ilangovtr Basın no ILN01879433







