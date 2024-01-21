SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI



1 - Aşağıda tabloda bilgileri bulunan, mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait toplam 6 (Altı) adet taşınmazın satış ihalesi, Belediye Encümeni tarafından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulüyle 31.01.2024 Çarşamba Günü Saat 14:00 ‘da, tabloda gösterilen Muhammen Bedeller üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Binası, Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.



Sıra No Mahalle Ada/ Parsel Cinsi Alanı (m2) İmar Durumu Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) 1 Yeni 933/11 ARSA 2,189.39 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut alanında kalmakta olup Emsal:1.60, 8 Kat ₺35.577.587,50 ₺1.067.327,63 2 Çanta Sancaktepe 6333/2 ARSA 500.00 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut alanında kalmakta olup, Emsal: 0.50. H: 7.00m. 2 Kat ₺1.500.000,00 ₺45.000,00 3 Çanta Balaban 177/141 ARSA 1,447.17 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut alanında kalmakta olup Serbest Nizam 2 kat Emsal:0.25 H:7.00 ₺2.894.340,00 ₺86.830,20 4 Kavaklı Hürriyet 5493/18 ARSA 1,894.81 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut alanında Kalamata olup Ayrık Nizam 2 kat Taks:0.15 Kaks:0,30 ₺7.579.240,00 ₺227.377,20 5 Kavaklı Hürriyet 5494/2 ARSA 1,500.68 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut alanında kalmakta olup Ayrık Nizam 2 kat Taks:0.15 Kaks:0,30 ₺6.002.720,00 ₺180.081,60 6 Değirmenköy Fevzipaşa 134/4 ARSA 7,885.54 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Küçük Sanayi alanında kalmakta olup, Ayrık Nizam 2 kat Emsal:0,50 ₺55.198.780,00 ₺1.655.963,40



2 - İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER :

a) Kimlik Fotokopisi,

b) İkametgah Belgesi.

c) Nüfus Kayıt Örneği,

d) Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adres beyanı,

e) Gerçek kişiler için, Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

f) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri

g) Gerçek/tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküleri,

h) İstekli tüzel kişi ise Sanayi ve / veya Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter Tasdikli sureti

ı) Taşınmaz için yatırılmış Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu.

j) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

k) Yukarıda b,c şıklarında belirtilen belgeler ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.

l) İstekliler verecekleri fiyat tekliflerini yazı ve rakamla okunaklı ve anlaşılır bir şekilde belirteceklerdir. Tekliflerde kazıntı ve silinti olmayacaktır. Ayrıca şartnameyi kabul ve taahhüt ettiklerine dair imzalayarak iç zarfa koyacaklardır.

3- Kapalı teklif zarfları; istenilen belgeler ve fiyat teklifini içerir iç zarfı ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları; 30.01.2024 Salı Günü mesai bitimine kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

4- İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5- Satış İhalesine ait şartname, taşınmazların tapu kayıtları ve imar durumları, ilan edildikten sonra her gün mesai saatleri içerisinde, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir ve ihaleye katılım için 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan Olunur



#ilangovtr Basın no ILN01969382