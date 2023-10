SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR



Mülkiyeti Germencik Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda ek’li listede sıra numarası hizasında bilgileri yer alan 1 (bir) adet taşınmaz satış ihalesi, şartnamelerindeki hükümlere uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve devamı maddeleri hükümleri uyarınca 20/10/2023 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.



1-İDARENİN

Adı : Germencik Belediye Başkanlığı

Adresi : Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16

Germencik/AYDIN

Telefonu : 0 256 563 01 20

Faks Numarası : 0 256 563 14 72

Elektronik Posta Adresi : emlakveistimlak@germencik.bel.tr



2-İHALENİN

Yapılacağı Yer : Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu

Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16Germencik/AYDIN

Tarihi ve Saati : 20/10/2023 günü Saat 14:00

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve devamı maddeleri

hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü

İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı(şartname ve ekleri) Yedieylül Mah. Köprülü

Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN adresinde bulunan

Germencik Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda 390,00 TL (ÜçYüzDoksan Türk Lirası) ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

Tekliflerin Verilmesi :Teklifler, 20/10/2023 tarihinde Saat 12:30’a kadar Germencik Belediye Başkanlığı’nın Yedieylül Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak No: 16 Germencik/AYDIN adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.



3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler

a) Gerçek Kişilerden;

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)

-Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge

-Geçici teminata ilişkin belge

-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge



b) Tüzel Kişilerden;

-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi

-İmza sirküleri

-Tebligat için adres beyanı

-Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge

-Geçici teminata ilişkin belge

-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

-Ticaret Sicil Gazetesi



c) Ortak Girişim Olması halinde;

-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.



Ekli listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerinevergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



İlan olunur.



GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ Sıra No Mahalle Mevkii Ada No Parsel No Yüzölçümü

(m²) Ana Taşınmaz Nitelik Muhammen

Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi Ve Saati 1 Camikebir - 44 95 6.931,41 Tarla 8.950.000,00 268.500,00 20.10.2023 14:00

#ilangovtr Basın no ILN01902287