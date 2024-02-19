SARIYER BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE TOPLANAN “KARIŞIK AMBALAJ ATIKLARI SATIŞ İŞİ” İHALESİ İLANI

İşin Niteliği Süresi Başlama ve Bitirme Tarihi İşin Yapılacağı Yer Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminat %3 (TL) İlan şekli ve Adedi İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati SARIYER BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE TOPLANAN KARIŞIK AMBALAJ ATIKLARI SATIŞI 306 Gün 01/03/2024 (dahil)

31/12/2024 (dahil) Sarıyer Belediyesi Hizmet Sınırları 7.180.290,00.-TL 215.408,70.-TL Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazete ve İnternet Sitesinde (2 defa) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci Maddesi uyarınca 29.02.2024 / 11.30

1. İhalenin Yapılacağı Yer: Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu

Pınar Mahallesi Günyüzü Caddesi No: 2 Zemin Kat Sarıyer/İSTANBUL



2. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;



a. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,



b. 2024 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı.

d. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f. Teklif edilen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,

g. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

h. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ihale süresince devam edecek şekilde 26/06/2021 tarihinde 31523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi,

i. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, ibrazı zorunludur.

3. İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

4. İhale dokümanı Temizlik İşleri Müdürlüğünden 500,00.-TL (Beş Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

5. İsteklilerin ihale günü ihale saatinde istenilen evraklarla birlikte Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası, Zemin Kat Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6. İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN01986363

