SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sancaktepe İlçe sınırları içerisinden çıkan ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi ve ekonomiye kazandırılması için Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince kaynağında (ev, endüstri, ticarethane, işyeri, okul, hastane vb.) diğer (evsel) atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, toplanması, taşınması, türlerine göre ayrılması ve geri dönüşümünü sağlamak üzere lisanslı geri dönüşüm tesislerine sevk edilmesi hakkı 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45 maddesi ile Şartnamesi çerçevesinde 12 (oniki) ay süre ile ihaleten verilecektir. ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

İhale ile ilgili şartname Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden 500 TL karşılığı temin edilebilecektir.

3. AMBALAJ ATIKLARI KULLANIM HAKKI İHALESİNİN



a. İhale yeri : Sancaktepe Belediyesi Belediye Encümen toplantı salonu

b. İhale tarihi : 26/12/2023

c. İhale saati : 10:30

d. İhale usulü: 2886 sayılı D.İ. kanunu’nun 45. Maddesinin hükümlerine göre Açık ihale usulü

4. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye giremezler. Bu yasayı saymayarak girenler arttırmaya girmiş ve üzerine İhale yapılmış bile olsa İhale bozularak geçici teminatı ve sözleşme yapılmış ise sözleşme feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.

5. TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI



a. Yıllık Tahmini bedel miktarı: 2.412.000,00-TL + KDV (Ödemeler 4 eşit taksit olarak yapılacaktır.)



b. Geçici Teminat Miktarı: 72.360,00-TL (Yıllık Kullanım Hakkı Bedelinin %3’ü)

6. İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti, Noter tasdikli imza beyannamesi, Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Tip-1 Çevre İzin ve Lisans Belgesi İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti. Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Tip-1 Çevre İzin ve Lisans Belgesi İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi.

C) ORTAK GİRİŞİMLER

Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER

İstekliler tekliflerinin en son 25.12.2023 tarihinde saat 15:00’a kadar İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.













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