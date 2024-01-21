SAMSUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2013/191 Esas

KARAR NO : 2023/351

DAVALILAR: 1-CELAL KARAOĞLAN-(Kahraman oğlu) Kamalı, Atakum/SAMSUN

2-KERİME ÇETİN-(Mehmet kızı) Kamalı köyü, Atakum/SAMSUN

Davacı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda davalılar Celal Karaoğlan ve Kerime Çetin'e çıkarılan tebligatların bila ikmal gelmesi ve adres araştırma sonucu bilinen başkaca adres tespit edilememesi nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29.maddeleri uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ İLE, Samsun İli, Atakum İlçesi, Kamalı Mahallesi 12590 ada 12 parsel (eski 108 parsel) sayılı taşınmazın09/11/2022 tarihli fen ve orman bilirkişi raporuna ekli harita ve krokide A harfi ile gösterilen 729,39 m² yüzölçümündeki bölümünün kesinleşmiş orman tahdit sınırları içerisinde kaldığı anlaşılmakla bu kısmın tapu maliki davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile orman vasfıyla Hazine adına tapuya KAYIT VE TESCİLİNE,

-Teknik bilirkişinin A harfi ile gösterdiği bölüm üzerinde bulunması halinde tüm haciz ve şerhlerin terkinine,

2-Dava konusu Samsun İli, Atakum İlçesi, Kamalı Mahallesi 12590 ada 12 parsel (eski 108 parsel) sayılı taşınmazın geriye kalan ve09/11/2022 tarihli bilirkişilerin müşterek rapor ve eki krokide B harfiyle gösterilen 1.580,60 m² yüzölçümünde ki bölümünün tapu maliki davalılar üzerinde bırakılmasına,

3- İİK 28.md.gereği hüküm özetinin Atakum Tapu Müdürlüğüne bildirilmesine,

4- Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

5-Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin 19/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 36/A maddesi gereğince kendi üzerinde bırakılmasına,

6-19/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 36/A maddesi gereğince davacı lehine vekalet ücreti takdiren yer olmadığına,

7- Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgili tarafa İADESİNE,

Dair, Davalı kayyım vekilinin, davalı vergi dairesi vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda kararın tebliğden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya başka yer mahkemesi aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.20/06/2023

#ilangovtr Basın no ILN01970640