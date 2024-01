SAKATAT, DERİ VE BAĞIRSAK İHALESİ

NİĞDE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ



Sakatat, Deri ve Bağırsak İhaleleri Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre 07.02.2024 tarihinde Açık teklif usulü ve gerekirse açık artırma usulü ile teklif alınarak satışı yapılacaktır.

1- İdarenin a Adresi : Adana Yolu Üzeri 7. Km. 51270 MERKEZ/NİĞDE b Telefon ve Faks Numarası : 3882323377 - 3882326234 c Elektronik Posta Adresi : nigdeacik@gmail.com d İhale dokümanının görülebileceği yer : Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Satınalma Birimi





SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER

Sıra No ÜRÜN ADI MİKTARI YAKLAŞIK BİRİM FİYATI TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 BÜYÜKBAŞ SAKATAT (YAĞLI KESİM) 3.500.000 Kg 15,375 TL 53.812.500,00 TL 1.614.375,00 TL 07.02.2024 13:30 2 BÜYÜKBAŞ DERİ 490.000 Kg 20,00 TL 9.800.000,00 TL 294.000,00 TL 07.02.2024 14:00 3 KÜÇÜKBAŞ DERİ 1.600 Adet 11,50 TL 18.400,00 TL 1.000,00 TL 07.02.2024 14:30 4 BÜYÜKBAŞ BAĞIRSAK 10.000 Adet 417,50 TL 4.175.000,00 TL 125.250,00 TL 07.02.2024 15:00 5 KÜÇÜKBAŞ BAĞIRSAK 1.600 Adet 120,00 TL 192.000,00 TL 5.760,00 TL 07.02.2024 15:30



Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 5 kalem ürün için, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince Açık Teklif Usulü ve gerekirse açık artırma usulü ile 07.02.2024 tarihinde Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nün İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerden istenen belgeler (asıl olacaktır);

İstekli Gerçek Kişi ise;

Noter tasdikli imza beyannamesi, nüfus cüzdanı, ikametgâh belgesi ve oda kayıt belgesi

İstekli Tüzel Kişi ise;

Şirketler için ticari sicil gazetesi, noter tasdikli imza sirküleri, ikametgâh belgesi ve oda kayıt belgesi

İstekliler Adına Vekâleten Katılma Halinde;

1) İstekli veya İstekliler adına ihaleye katılması halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri,

d) Birden fazla ihaleye katılacak istekliler; her ihale için ayrı ayrı zarf düzenleyeceklerdir. Her ihale için istenilen evrakların aslı veya “aslı gibidir” leri her zarfın içinde olacak şekilde düzenleyeceklerdir. Zarf düzenine uymayan veya eksik evrak bulunan istekliler/firmalar ihaleye alınmayacaktır.

3- Geçici Teminat mektubunu yukarıda belirlenen miktarda ve şartnameye uygun olarak Banka Teyit Yazısı ile birlikte getireceklerdir. Geçici Teminat mektuplarının son geçerlilik tarihleri süresiz olacaktır. Nakit yatırılması durumunda Teminatların yatırılacağı yer Vakıfbank Niğde Şubesi nezdindeki TR59 0001 5001 5800 7287 2315 50 numaralı hesabına veya Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Veznesine yatırabilirler.

Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Posta yoluyla ihaleye katılacak İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postadaki gecikmeler ve vaktinde verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.

#ilangovtr Basın no ILN01967160