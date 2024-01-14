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SAKATAT, DERİ VE BAĞIRSAK İHALESİ
NİĞDE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Sakatat, Deri ve Bağırsak İhaleleri Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre 07.02.2024 tarihinde Açık teklif usulü ve gerekirse açık artırma usulü ile teklif alınarak satışı yapılacaktır.
|1-
|İdarenin
|a
|Adresi
|: Adana Yolu Üzeri 7. Km. 51270 MERKEZ/NİĞDE
|b
|Telefon ve Faks Numarası
|: 3882323377 - 3882326234
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|Elektronik Posta Adresi
|: nigdeacik@gmail.com
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|İhale dokümanının görülebileceği yer
|: Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Satınalma Birimi
SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER
|Sıra No
|ÜRÜN ADI
|MİKTARI
|YAKLAŞIK BİRİM FİYATI
|TAHMİNİ BEDEL (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1
|BÜYÜKBAŞ SAKATAT (YAĞLI KESİM)
|3.500.000 Kg
|15,375 TL
|53.812.500,00 TL
|1.614.375,00 TL
|07.02.2024
|13:30
|2
|BÜYÜKBAŞ DERİ
|490.000 Kg
|20,00 TL
|9.800.000,00 TL
|294.000,00 TL
|07.02.2024
|14:00
|3
|KÜÇÜKBAŞ DERİ
|1.600 Adet
|11,50 TL
|18.400,00 TL
|1.000,00 TL
|07.02.2024
|14:30
|4
|BÜYÜKBAŞ BAĞIRSAK
|10.000 Adet
|417,50 TL
|4.175.000,00 TL
|125.250,00 TL
|07.02.2024
|15:00
|5
|KÜÇÜKBAŞ BAĞIRSAK
|1.600 Adet
|120,00 TL
|192.000,00 TL
|5.760,00 TL
|07.02.2024
|15:30
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 5 kalem ürün için, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince Açık Teklif Usulü ve gerekirse açık artırma usulü ile 07.02.2024 tarihinde Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nün İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
1) İstekli veya İstekliler adına ihaleye katılması halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri,
d) Birden fazla ihaleye katılacak istekliler; her ihale için ayrı ayrı zarf düzenleyeceklerdir. Her ihale için istenilen evrakların aslı veya “aslı gibidir” leri her zarfın içinde olacak şekilde düzenleyeceklerdir. Zarf düzenine uymayan veya eksik evrak bulunan istekliler/firmalar ihaleye alınmayacaktır.
3- Geçici Teminat mektubunu yukarıda belirlenen miktarda ve şartnameye uygun olarak Banka Teyit Yazısı ile birlikte getireceklerdir. Geçici Teminat mektuplarının son geçerlilik tarihleri süresiz olacaktır. Nakit yatırılması durumunda Teminatların yatırılacağı yer Vakıfbank Niğde Şubesi nezdindeki TR59 0001 5001 5800 7287 2315 50 numaralı hesabına veya Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Veznesine yatırabilirler.
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