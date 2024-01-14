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SAKATAT, DERİ VE BAĞIRSAK İHALESİ

SAKATAT, DERİ VE BAĞIRSAK İHALESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 00:00

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SAKATAT, DERİ VE BAĞIRSAK İHALESİ
NİĞDE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ


Sakatat, Deri ve Bağırsak İhaleleri Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre 07.02.2024 tarihinde Açık teklif usulü ve gerekirse açık artırma usulü ile teklif alınarak satışı yapılacaktır.

1-İdarenin
aAdresi: Adana Yolu Üzeri 7. Km. 51270 MERKEZ/NİĞDE
bTelefon ve Faks Numarası: 3882323377 - 3882326234
cElektronik Posta Adresi: nigdeacik@gmail.com
dİhale dokümanının görülebileceği yer: Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Satınalma Birimi



SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER

Sıra NoÜRÜN ADIMİKTARIYAKLAŞIK BİRİM FİYATITAHMİNİ BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1BÜYÜKBAŞ SAKATAT (YAĞLI KESİM)3.500.000 Kg15,375 TL53.812.500,00 TL1.614.375,00 TL07.02.202413:30
2BÜYÜKBAŞ DERİ490.000 Kg20,00 TL9.800.000,00 TL294.000,00 TL07.02.202414:00
3KÜÇÜKBAŞ DERİ1.600 Adet11,50 TL18.400,00 TL1.000,00 TL07.02.202414:30
4BÜYÜKBAŞ BAĞIRSAK10.000 Adet417,50 TL4.175.000,00 TL125.250,00 TL07.02.202415:00
5KÜÇÜKBAŞ BAĞIRSAK1.600 Adet120,00 TL192.000,00 TL5.760,00 TL07.02.202415:30


Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 5 kalem ürün için, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince Açık Teklif Usulü ve gerekirse açık artırma usulü ile 07.02.2024 tarihinde Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nün İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

  1. İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
  2. İhaleye iştirak edeceklerden istenen belgeler (asıl olacaktır);
  1. İstekli Gerçek Kişi ise;
  1. Noter tasdikli imza beyannamesi, nüfus cüzdanı, ikametgâh belgesi ve oda kayıt belgesi
  1. İstekli Tüzel Kişi ise;
  1. Şirketler için ticari sicil gazetesi, noter tasdikli imza sirküleri, ikametgâh belgesi ve oda kayıt belgesi
  1. İstekliler Adına Vekâleten Katılma Halinde;

1) İstekli veya İstekliler adına ihaleye katılması halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri,
d) Birden fazla ihaleye katılacak istekliler; her ihale için ayrı ayrı zarf düzenleyeceklerdir. Her ihale için istenilen evrakların aslı veya “aslı gibidir” leri her zarfın içinde olacak şekilde düzenleyeceklerdir. Zarf düzenine uymayan veya eksik evrak bulunan istekliler/firmalar ihaleye alınmayacaktır.
       3-    Geçici Teminat mektubunu yukarıda belirlenen miktarda ve şartnameye uygun olarak Banka Teyit Yazısı ile birlikte getireceklerdir. Geçici Teminat mektuplarının son geçerlilik tarihleri süresiz olacaktır. Nakit yatırılması durumunda Teminatların yatırılacağı yer Vakıfbank Niğde Şubesi nezdindeki TR59 0001 5001 5800 7287 2315 50 numaralı hesabına veya Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Veznesine yatırabilirler.

  1. Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
  3. Posta yoluyla ihaleye katılacak İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postadaki gecikmeler ve vaktinde verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.

#ilangovtr Basın no ILN01967160

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#Basın No ILN01967160#İlangovtr