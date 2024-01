İLAN

SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1022 Esas

KARAR NO : 2023/1233

DAVALI : IBRAHIM ALI I AL SAMARAY, Yahyalar Mah. Ankara Cad. No:40/2 Adapazarı / SAKARYA

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

Davanın kabulü ile;

1-Tarafların kusur koca da olmak şartıyla şiddetli geçimsizlik nedeniyle TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2- Davacının adli yardım talebinin kabulü nedeniyle alınmayan toplam 539,70 TL başvuru ve peşin harcın davalıdan alınarak hazineye irat olarak kaydına,

3- Suçüstü ödeneğinden karşılanan 119,00 TL posta, tebligat vs. gideri ile6.936,00 TL ilanen tebligat ücretinden oluşan toplam 7.055,00 TLyargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat olarak kaydına,

4- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T (madde-13 İkinci Kısım İkinci Bülüm) göre hesaplanan 17.900,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- Fazla yatan gider avansı var ise karar kesinleştikten sonra talep sahibine elektronik ortamda, hesap numarası var ise bu numara üzerinden, yok ise ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT aracılığıyla adreste ödemeli olarak GÖNDERİLMESİNE,

Dair, davacı ile davacı vekilinin yüzüne karşıtaraflara tebliğinden itibaren HMK 345 maddesi gereğince 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere tarafların ve vekillerinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 21/12/2023

İş bu karar ilanı tebliğyerine geçmek üzere yayınlandığıtarihten itibaren7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 02/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01968783